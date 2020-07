Hoe is het nu met Anemone, die ernstig ziek was?

Deze zomer gaan we terug naar kinderen die eerder in het Jeugdjournaal waren, om te kijken hoe het nu met ze gaat. Vandaag zijn we bij Anemone van 16. Zij was ernstig ziek en zou een gevaarlijke behandeling krijgen die haar beter moest maken.

Anemone had een zeldzame ziekte in haar bloed. Daarom kreeg ze een stamcel-transplantatie. Bij zo'n behandeling krijg je stamcellen van iemand anders: een donor. Het is een ingewikkelde en loodzware behandeling. Als het goed gaat, leert je lichaam om zelf nieuw en gezond bloed te maken, met hulp van bloed van iemand anders.

Of de behandeling heeft gewerkt, hoort Anemone woensdag. Maar die kans is groot, want tot nu toe waren alle berichten helemaal positief. Anemone wil haar donor graag bedanken, ook al mag ze volgens donor-regels niet weten wie dat is. Daarom schreef ze een brief. Je hoort er meer over in de video hierboven.

Mijn donor is echt een held. Anemone

Bijna een jaar geleden was Anemone voor het eerst in het Jeugdjournaal te zien. Toen lag ze in het ziekenhuis en zocht Joris zocht haar op:

