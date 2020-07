75 jaar geleden: Aadje na vier maanden terug bij zijn ouders

In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog hadden veel mensen het erg moeilijk. Ze hadden weinig voedsel en veel honger. Ouders stuurden hun kinderen vaak op reis om te kunnen overleven. Aadje van 7 was één van die kinderen. Na vier maanden in Friesland te hebben gewoond, kon hij zijn ouders in Delft weer knuffelen.

Veilig wonen

In Friesland zorgden Jitze en Hiltje voor Aadje. Dat waren zijn pleegouders. Er was genoeg eten in het huis en hij kon er veilig wonen tot de oorlog voorbij was.

Het verhaal van Aadje lijkt nogal op dat van Frans. Ook hij ging naar een pleeggezin in Friesland. In het filmpje hieronder vertelt Frans over de verschrikkelijke reis die hij en 150 andere kinderen moesten maken: