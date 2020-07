Waarschijnlijk geen nieuwe lockdown als het toch weer mis gaat

Nederland gaat waarschijnlijk niet op slot als in korte tijd weer veel mensen besmet raken met het corona-virus. Dat heeft de baas van de Veiligheidsregio gezegd. In dat overleg wordt goed nagedacht over de corona-regels.

Hubert Bruls, de baas van het overleg, denkt dat het niet nodig is om heel Nederland in lockdown te doen als er op sommige plekken weer meer besmettingen komen. Een kleinere lockdown, bijvoorbeeld voor een stad of een provincie, zal eerder gebeuren.

In sommige landen hebben ze al zulke kleinere lockdowns. We maakten er deze video over: