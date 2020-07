Tijdens de zomervakantie kun je natuurlijk lekker chillen, maar sommige kinderen gaan juist hard aan het werk. Werken in een kas, folders bezorgen of gewoon klusjes doen thuis zoals de auto wassen.

Vanavond zie je er meer over in onze uitzending. Wat vind jij: is de zomer een goed moment om geld te verdienen of moet je in de zomer juist uitrusten?