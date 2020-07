Geen Glazen Koets te zien op Prinsjesdag

Wat is Prinsjesdag?

Prinsjesdag is altijd op de derde dinsdag in september. Het is één van de belangrijkste dagen in de Nederlandse politiek. De regering maakt dan de plannen bekend voor het komende jaar.

Het is een dag vol met tradities. Zo rijdt Koning Willem-Alexander in een koets naar de Ridderzaal in Den Haag. Hij leest daar de Troonrede voor. Daarin vertelt de koning hoe het met Nederland gaat en wat de belangrijkste plannen van de regering zijn voor komend jaar. Na het voorlezen van de troonrede staat de koninklijke familie op een balkon om naar het publiek te zwaaien.