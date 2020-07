Zeldzame rode panda geboren

In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is een rode panda geboren. Daar zijn veel mensen ontzettend blij mee, want er leven nog maar zo'n 2.500 rode panda's in het wild.

Rode panda's leven vooral in de Chinese bossen vlakbij een rivier waaruit ze kunnen drinken. De dieren eten vooral bamboe, fruit en bloemen. Rode panda's kunnen 60 centimeter lang en 6 kilo zwaar worden.

De moeder-panda is 4,5 maand zwanger geweest. Volgens een dierenverzorger gaat het goed met het jonkie. "We hebben er alle vertrouwen in dat het groot wordt," zegt hij.

3 maanden binnen

Pasgeboren rode panda's blijven heel lang in hun nest zitten. Soms duurt het wel 3 maanden voor ze naar buiten gaan. Dat betekent dat dierenliefhebbers nog even moeten wachten om het jonge diertje te zien.

Om de panda's te beschermen, gaan zelfs de verzorgers er niet heen. Ze weten daarom nog niet of het een mannetje of een vrouwtje is.