Hoe gaat het pandajong heten? Jij mag kiezen!

Hoe gaat het pandajong heten dat in mei in Ouwehands Dierenpark is geboren? Daar kan jij over meebeslissen. De dierentuin heeft vijf namen op hun site gezet waar je uit kan kiezen.

De mogelijke namen zijn: Xing He, Fan Xing, He Shun, Dan Qing en He Kang. Het zijn Chinese namen die naar Nederlandse dingen verwijzen. Fan Xing heeft bijvoorbeeld te maken met Van Gogh, een bekende Nederlandse schilder. En Dan Qing verwijst naar rood-wit-blauw, de kleuren van de Nederlandse vlag.

In augustus krijgt de jonge panda een naam. Ongeveer honderd dagen nadat het geboren is. Dat is een Chinese traditie. In oktober is de panda waarschijnlijk te zien voor bezoekers van de dierentuin. Toen de jonge panda werd geboren, maakten we deze video: