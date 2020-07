Rechter beslist of dit huis groen mag blijven

Mag je je huis knalgroen verven? Een vrouw uit Den Helder krijgt vandaag antwoord op die vraag. De vrouw is door de gemeente naar de rechter gesleept, omdat ze haar huis niet wil verven. De rechter bepaalt of het wel of niet mag.

De bewoonster heet Ineke. Zij vindt deze kleur erg mooi en wil het dus graag zo houden.,