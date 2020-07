Tim (10) is hoofdredacteur van nieuw stripblad

Tim van 10 heeft bijzonder werk: hij is hoofdredacteur van een nieuw stripblad. Het nieuwe blad heet Jump. Dat is een strip die in het blad te lezen is. In het blad staan ook andere strips, zoals Suske en Wiske.

De vader van Tim is uitgever en heeft het blad gemaakt. Het was het idee van Tim om het blad speciaal voor kinderen te maken. Als hoofdredacteur mag hij bepalen wat er in komt. Zoals tekentips en een interview van Tim met de maker van de strip Jump.

In het filmpje hieronder vertelt Tim meer over zichzelf: