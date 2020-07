Hoe is het nu met Anouk, Karlijn en de zieke paarden op hun manege?

Deze zomer gaan we terug naar kinderen die eerder in het Jeugdjournaal waren, om te kijken hoe het nu met ze gaat. Vandaag zijn we bij Anouk en Karlijn in Lelystad. Zij zamelden eerder dit jaar geld in nadat paarden op hun manege besmet raakten met een besmettelijk virus.

Medicijnen

Op hun manege werden steeds meer paarden ziek. Vijf paarden zijn zelfs overleden. In totaal werd zo'n 46.000 euro ingezameld. Dat geld was hard nodig, omdat de manege veel medicijnen moest kopen. Ook konden lessen en andere activiteiten niet doorgaan.

Inmiddels zijn alle paarden weer beter en kunnen Karlijn en Anouk weer heel veel paardrijden.