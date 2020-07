Kermis in Tilburg begint (met 1,5 meter afstand)

De kermis in Tilburg gaat vanmiddag van start. Dit jaar niet met 200 maar met 55 attracties. De kermis is verdeeld over 4 pleinen in de stad die met hekken zijn afgezet zodat het niet te druk wordt.

De Tilburgse kermis is normaal de grootste kermis van de Benelux (België, Nederland en Luxemburg). Elk jaar komen er meer dan 1 miljoen bezoekers op af. Zij kunnen een route van 3,5 kilometer langs attracties lopen.

Niet te leuk

Dit jaar gaat het door corona dus allemaal anders. Bij elk plein staan hekken en iemand die telt hoeveel mensen binnen zijn. Kermis-wethouder Rolph Dols vindt het jammer dat de kermis dit jaar niet zo groot is als normaal, maar volgens hem is gezondheid van mensen ook heel belangrijk. Dat vertelt hij aan Omroep Brabant.