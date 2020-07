Alle kinderen hebben nu zomervakantie!

Het is zover: vandaag is de laatste schooldag voor regio midden. Na vanmiddag hebben alle kinderen in Nederland dus vakantie. Kinderen in regio zuid hebben al een week vakantie en kinderen in regio noord zijn zelfs al twee weken vrij.

Door het corona-virus blijven veel mensen thuis deze vakantie. Ook zijn er veel meer vakanties geboekt in Nederland. Veel vakantiehuisjes en campings zitten deze zomer helemaal vol.

Buitenland

Sommige mensen gaan wel naar het buitenland. De landen Frankrijk, Duitsland en Spanje zijn het populairst. De meeste mensen die naar het buitenland reizen, gaan op vakantie met de auto.

Niet alle landen zijn open voor toeristen uit Nederland. Ook kun je volgens de Nederlandse regering beter niet naar bijvoorbeeld Zweden of Turkije.