Grote brand bij afvalbedrijf in Vlaardingen

Bij een afvalbedrijf in Vlaardingen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond in een loods en het vuur breidde zich snel uit.

Stank

Het afval dat in de loods lag, stond in brand. Daardoor kwam er veel rook en stank vrij. Bewoners van huizen in de buurt moesten daarom hun ramen en deuren dichthouden.

Onder controle

De brandweer is uren bezig geweest om het vuur onder controle te krijgen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.