Zeldzaam: koe bevalt van gezonde koeien-drieling

Op een boerderij in Oldebroek is een koe bevallen van 3 kalfjes. Dat is bijzonder, want meestal krijgen koeien één of twee kleintjes. De drieling is gezond en huppelt vrolijk door de stal.

Volgens boer Cor heeft de moederkoe genoeg melk om alle drie de kalfjes te voeden. Drielingen zijn bij koeien erg zeldzaam. De kans dat een koe een drieling krijgt, is ongeveer 1 op 100.000.