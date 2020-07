Gaat TikTok goed om met jouw persoonlijke gegevens?

Heb jij de TikTok-app op je telefoon staan? Grote kans van wel, want met zo'n 3,5 miljoen gebruikers in Nederland is het een van de populairste apps van dit moment.

In India is de app sinds deze maand verboden en ook in de Verenigde Staten wordt onderzocht of ze de app moeten verbieden. In Nederland wordt ook onderzocht of de app wel goed omgaat met persoonlijke gegevens van bedrijven.

China

De grootste zorg van politici en sommige deskundigen is dat de app gemaakt is door een Chinees bedrijf. Volgens China-correspondent Sjoerd den Daas zijn Chinese bedrijven verplicht om informatie te geven als de overheid daarom vraagt.

TikTok zelf zegt dat zij geen banden meer hebben met China. Het hoofdkantoor staat is verhuisd naar de Verenigde Staten en de nieuwe baas is Amerikaans.