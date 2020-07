Lichaam van vermist meisje gevonden bij Ameland

Reddingswerkers hebben in de Noordzee het lichaam gevonden van het Duitse meisje dat werd vermist. Het meisje is niet meer in leven.

Het meisje van 14 was met haar ouders op vakantie op Ameland. Ze werd sinds zaterdagavond vermist nadat zij, haar zusje en haar vader in de problemen kwamen in de Noordzee.

Zoektocht

Na haar vermissing werd druk naar het meisje gezocht. Ook vissersboten hielpen mee. Na een aantal dagen werd die zoektocht gestaakt. Vandaag hebben duikers opnieuw gezocht en nu is haar lichaam dus gevonden.