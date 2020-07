75 jaar geleden: Vader van Anne Frank krijgt haar dagboek

Precies 75 jaar geleden, net na de Tweede Wereldoorlog, krijgt Otto Frank slecht nieuws. Zijn dochters Anne en Margot zijn in een concentratiekamp overleden. Otto is op dat moment in Amsterdam. Van een vriendin krijgt hij een stapel boeken. Het zijn de dagboeken van zijn dochter, Anne Frank.

Wie was Anne Frank? Anne Frank is geboren op 12 juni 1929. Ze was een Joods meisje dat in de Tweede Wereldoorlog met haar familie moest onderduiken. Het gezin verstopte zich voor het Duitse leger in het Achterhuis in Amsterdam. Daar schreef ze haar beroemde dagboek.

De familie Frank wordt in september 1944 ontdekt. Ze worden opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd. Otto is de enige van de familie die het overleeft. Als Otto na de oorlog de dagboeken van zijn dochter leest, is hij erg onder de indruk.

Ik wist niet dat ze dit allemaal dacht en voelde. Otto Frank

Otto besluit het dagboek uit te geven. Hij maakt er een echt boek van, zodat mensen over de hele wereld kunnen lezen over de heftige tijd die zijn familie had toen ze moesten onderduiken. Het Achterhuis, zoals het boek is genoemd, is nu een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan 70 talen vertaald en wordt in meer dan 60 landen verkocht.