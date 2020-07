Zomerkampen dit jaar ineens superpopulair

Zomerkampen zijn dit jaar ineens heel erg populair. In mei waren er nog zorgen over of het door kon gaan. Maar toen bekend werd dat kinderen geen afstand meer van elkaar hoeven te houden, kwamen er plotseling veel meer aanmeldingen bij.

Vakantieplannen

Ook hebben veel gezinnen hun vakantieplannen veranderd. Sommige mensen gaan niet meer op vakantie. Door een zomerkamp hebben kinderen dan toch nog een vakantiegevoel. Vanavond zie je er in het Jeugdjournaal meer over.

Wat vind jij: is een zomerkamp leuker dan een vakantie met je ouders, of ga je toch liever met familie ergens naartoe? Reageer op onze stelling: