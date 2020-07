Rapper Snelle zit binnenkort op een rode stoel in de studio van The Voice Kids. Hij komt bij het team in plaats van Anouk en Marco Borsato. Samen met Ali B, Miss Montreal en Ilse DeLange is hij één van de coaches.

Volgend jaar

Het duurt nog even voordat Snelle op tv is, want het nieuwe seizoen van het tv-programma begint in het voorjaar van 2021.