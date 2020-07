Strengere corona-regels vanwege drukte in Amsterdam

Houden mensen zich goed genoeg aan de corona-regels? In Amsterdam wordt er vanaf dit weekend extra op gecontroleerd. In Nederland hebben alle kinderen nu vakantie, en ook in de landen om ons heen zijn veel mensen vrij. En dat merken ze in de hoofdstad: veel toeristen zijn in Amsterdam.

Extra controles

Milou ging naar Amsterdam om te kijken hoe toeristen het vinden. En zij sprak veel mensen die niet op de hoogte waren van de strengere maatregelen.