Drie aardbevingen in één week in Groningen

In de omgeving van de Groningse plaats Loppersum is opnieuw een aardbeving geweest. Het is al de derde beving deze week.

De beving was iets na 04.00 uur en had een kracht van 2,3. Een paar minuten later was er een naschok van 0,9. Dinsdag was er al een beving van 2,7. Dat was de zwaarste Nederlandse aardbeving van dit jaar.