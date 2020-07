75 jaar geleden: ook veel natuur kapot door de oorlog

Ook gewone Nederlanders hebben natuur vernield. Ze hebben bomen gekapt om aan hout te komen. Dat hadden ze bijvoorbeeld nodig voor de kachel of om op te koken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren niet alleen steden beschadigd. Door het hele land was er ook veel schade in de natuur.

