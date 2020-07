Koeien maken lange wandeling op de snelweg

Een groep koeien bij Staphorst had vannacht zin in een uitje. De dieren besloten een lange wandeling te maken. Waar ze dat deden was alleen niet zo handig: midden op de snelweg.

Een wijkagent filmde hoe hij de koeien van de weg probeerde te krijgen. Dat lukte pas na een hele tijd en met hulp van een paar vrachtwagenchauffeurs.

Op Instagram plaatste de agent ook hoe het is afgelopen, de koeien zijn weer terug bij hun baasje.