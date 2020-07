Geen officiële Vierdaagse, maar mensen gaan toch wandelen

Net als veel andere evenementen gaat de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar niet door. Dat is een grote wandeltocht waarbij mensen 4 dagen lang 30, 40 of 50 kilometer lopen. Veel mensen trekken vandaag alsnog hun wandelschoenen aan. Ze lopen de alternatieve vierdaagse.

Het is de bedoeling om in je eigen omgeving vier dagen te wandelen. Deelnemers kunnen kiezen uit de lange afstanden, maar 10 of 20 kilometer mag ook. Ongeveer 15.000 mensen zeggen dat ze mee gaan doen.

Goed doel

Dat doen ze bijvoorbeeld omdat ze de Vierdaagse zouden lopen om geld op te halen voor een goed doel. Of gewoon omdat ze het leuk vinden om te wandelen.

Ook kinderen doen mee aan de alternatieve vierdaagse. Verslaggever Milou zoekt ze op en vraagt waarom het zo leuk is om mee te doen. Je ziet haar verslag vanavond in het Jeugdjournaal.