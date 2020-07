Boeren mogen niet protesteren met trekkers

De organisatie van het protest morgen is niet blij met het verbod. Volgens hen komt het besluit erg onverwacht. De boeren gaan morgen protesteren omdat ze het niet eens zijn met nieuwe regels over veevoer.

Boeren die morgen gaan demonstreren in De Bilt in Utrecht mogen geen trekkers of andere landbouwvoertuigen meenemen. Dat heeft de politie en burgemeester bekend gemaakt.

Waarom een protest?

De minister wil dat boeren hun dieren eten geven met minder eiwit. Dat is volgens haar beter voor het milieu, want in de poep van koeien zit dan minder stikstof. Maar volgens boeren is dat veevoer niet goed voor de gezondheid van de koeien. Ze willen zelf beslissen welk eten ze hun koeien geven.