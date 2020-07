Marinthe heeft een eigen sup-bedrijfje

Deze zomer gaat de Jeugdjournaalbus langs bij kinderen die iets bijzonders doen. Vandaag zijn we bij Marinthe van 11 uit Dokkum. Zij is samen met haar moeder een sup-bedrijf begonnen.

Wat is suppen?

Sup staat voor Stand Up Paddle. Dat betekent staand peddelen. Als je gaat suppen sta je op een surfplank en kun je jezelf over het water verplaatsen door te peddelen.