Veel musea in de problemen door corona

Een kwart van de musea in Nederland moet misschien komend jaar dicht. Dat komt doordat er vanwege corona veel minder bezoekers zijn, en er dus ook minder geld wordt verdiend. De Museumvereniging heeft daar onderzoek naar gedaan.

Tijdens de lockdown moesten alle musea hun deuren sluiten. Nu is 90 procent weer open, maar door de 1,5-meter regel kunnen er veel minder bezoekers naar binnen. Ook denken sommige mensen dat het nog niet veilig is. Vooral kleinere musea hebben er last van.

De musea hoopt dat de regering gaat helpen en meer geld geeft.