Familie, sporters en fans nemen afscheid van Lara van Ruijven

Bij schaatsstadion Thialf in Heerenveen was gisteravond een herdenking voor de overleden shorttrackster Lara van Ruijven. Ze overleed twee weken geleden in een ziekenhuis in Frankrijk.

Ploeggenoten, schaatsers en andere mensen maakten een erehaag toen de rouwauto met de kist arriveerde.

Immuunsysteem

Lara is overleden aan een ziekte aan haar immuunsysteem. Dat systeem in je lichaam zorgt ervoor dat ziektes worden opgeruimd. Bij Lara werkte het systeem niet goed. Het systeem viel haar eigen lichaam aan.