Hoe gaat het nu met Max, die geraakt werd door de bliksem?

Deze zomer gaan we terug naar kinderen die het afgelopen jaar in het Jeugdjournaal te zien waren. We kijken hoe het nu met hen gaat. Zoals met Max. Hij werd vorig jaar geraakt door de bliksem toen hij onder de douche stond.

Wonder boven wonder overleefde hij het. Alles gaat nu goed met Max, al heeft hij het er soms nog best moeilijk mee.