Kraantje Pappie helpt weggestuurde straatmuzikant Regilio

Regilio van 10 speelt graag blokfluit in de winkelstraat van zijn woonplaats Enkhuizen. Hij kwam deze week in het nieuws toen hij was weggestuurd omdat winkeleigenaren het zat waren dat Regilio steeds twee dezelfde liedjes speelt.

Veel mensen lazen het bericht en wilden Regilio steunen. Zoals hiphop-artiest Kraantje Pappie. In een radio-programma bij 3FM vertelt Kraantje dat hij het onzin vindt dat Regilio is weggestuurd. Hij heeft beloofd om muzieklessen voor hem te betalen.