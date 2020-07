Veel uitverkoop: 'Winkels moeten van hun kleding af'

Veel kledingwinkels hebben al lange tijd uitverkoop. Door corona waren de winkels een tijd gesloten en daardoor is nu veel kleding over. Daarom verkopen ze veel kleren met meer korting dan normaal.

Weggooien

Voor veel mensen is dat fijn: zij kunnen nu meer kleren kopen, voor minder geld. Maar niet iedereen is er blij mee. Sommige mensen vinden het zonde dat er ieder seizoen zoveel kleren worden gemaakt. Als kleding na de uitverkoop niet is verkocht wordt het vaak weggegooid.

Sommige modebedrijven willen het daarom anders doen. Ze willen in de toekomst minder kleding maken, zodat er ook minder kleding over blijft.

Wat vind jij van uitverkoop? Reageer op onze stelling van de dag: