Minister: 'Voorlopig geen nieuwe regels over mondkapjes'

Er is veel discussie over: moeten mensen boven 12 jaar op meer plekken mondkapjes dragen? De regering wil voorlopig mondkapjes niet verplicht maken op andere plekken dan het openbaar vervoer. Dat maakte de minister die erover gaat vandaag bekend.

Advies

Wel vragen ministers opnieuw een advies over mondkapjes aan het Outbreak Management Team. Dat is een groep wetenschappers die de regering informatie geeft over het corona-virus.