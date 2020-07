Kat gered die vastzat in kiepraam

Een kat in Angelslo in Drenthe was alleen thuis, toen hij vast kwam te zitten in een kiepraam op de bovenste verdieping van een huis. De brandweer moest hem komen redden.

Volgens de Dierenbescherming komen katten vaker vast te zitten in dit soort kiepramen. Zij willen mensen daarom waarschuwen. Het loopt namelijk niet altijd goed af, zeggen ze.