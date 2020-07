Wandelen is extra populair deze zomer

Veel sportclubs hebben leden verloren in de corona-tijd, maar hardlopen en wandelen zijn juist populairder. Nu meer mensen tijdens de zomervakantie in Nederland blijven, zijn de wandelpaden drukker dan ooit.

Wadlopen?!

Een wad is een modder- of zandplaat die in een ondiepe zee is ontstaan. Als het zeewater niet te hoog staat, kan je er overheen wandelen. Dat heet wadlopen.

De tocht kan best wel zwaar zijn omdat er vaak veel modder en slib ligt, waar je in weg kan zakken. Je mag daarom ook niet zonder begeleiding wadlopen.