75 jaar geleden: Curaçao stuurt noodhulp naar Nederland

Nu hoor je wel eens dat Nederland de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten moet helpen, maar 75 jaar geleden was het precies andersom. Toen stuurden mensen op Curaçao noodhulp naar Nederland.

In juli 1945 was er veel armoede in Nederland. De Tweede Wereldoorlog was net afgelopen en er was een groot tekort aan voedsel en kleding. Honderden mensen op Curaçao zamelden daarom spullen in en stuurden noodpakketten naar Nederland.