Eerbetoon voor militairen die omkwamen bij helikoptercrash

Tijdens de ceremonie werden de kisten gedragen door acht collega's en werd een erehaag gevormd. De familie en de minister die over het leger gaat, waren daar ook bij.

De lichamen van twee militairen die omkwamen bij een helikopterongeluk zijn aangekomen in Nederland. Op vliegbasis Eindhoven kregen de militairen Christine en Erwin een eerbetoon.

Nederlandse Militairen die overlijden in missiegebieden krijgen altijd een eerbetoon. De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 2016.