Nederlandse turncoach mishandelde jonge turners

Eerder vertelden oud-turners al over wat hen tijdens trainingen allemaal is overkomen.

Er is een onderzoek gestart naar hoe vaak dit gebeurde. De onderzoekers kijken ook of dit soort dingen nog steeds gebeuren in de turnwereld.

De turncoach die nu in het nieuws is, was de coach van Stasja Köhler. Hij trainde ook andere topturnsters en heeft nu voor het eerst toegegeven wat hij heeft gedaan. Hij zegt dat hij zeg enorm schaamt voor wat hij heeft gedaan en dat het op geen enkele manier is goed te praten.

Gymnastiekbond KNGU is erg geschrokken van de uitspraken van de coach.