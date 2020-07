75 jaar geleden: jongens raken gewond na spelen met granaat

De laatste tijd vinden kinderen regelmatig oude explosieven, maar daar gebeuren vrijwel nooit ongelukken mee. 75 jaar geleden was dat wel anders. Toen was de Tweede Wereldoorlog net afgelopen en lagen er in Nederland zeker 1,5 miljoen explosieven.

Precies 75 jaar geleden stond er een bericht in de krant over twee jongens van 10. Ze raakten gewond toen ze met een granaat speelden. Om te zorgen dat dit soort ongelukken niet meer zouden gebeuren, kregen kinderen op steeds meer plekken les over achtergelaten handgranaten en bommen.