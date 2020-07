Het stripblad van Tim (10) is klaar

Het nieuwe stripblad heet Jump. Dat is ook de naam van een strip die speciaal voor het blad gemaakt. Er staan ook andere strips in, zoals Lucky Luke en Suske en Wiske.

Een bijzondere dag voor Tim van 10. Zijn eigen stripblad is af en gaat vandaag naar de drukker.

Vanavond zie je meer over Tim in het Jeugdjournaal en in onze app.

Lees jij weleens strips? Of vind je boeken leuker? Reageer op onze stelling: