Top-turntrainer Vincent Wevers beschuldigd van mishandeling

Er is weer heftig nieuws uit de turnwereld. Oud-turnster Joy Goedkoop vertelt dat ze mishandeld is door Vincent Wevers. Dit weekend kwamen er al meer verhalen naar buiten over mishandeling door turncoaches.

Vincent Wevers is een trainer van de nationale turnploeg en de vader van de turntweeling Sanne en Lieke Wevers. In 2016 werd hij uitgeroepen tot sportcoach van het jaar.

Ze vertelt dat ze op haar twaalfde naar een andere coach ging. Daar werd ze niet meer geslagen, maar gingen mensen ook niet goed met haar om.

Gymnastiekbond KNGU zegt dat ze al onderzoek doen naar mishandeling én dat ze met de coach gaan praten. Vincent Wevers wil nog niet op het nieuws reageren.

Afgelopen weekend vertelde een andere turncoach over mishandeling in de turnwereld. Daar maakten we toen deze video over: