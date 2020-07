Nieuw seizoen Wie is de Mol is met oud-deelnemers

Molloten opgelet: er is meer bekend over het nieuwe seizoen van Wie is de Mol. In het nieuwe seizoen mogen sommige deelnemers van vorige seizoenen nog een keer meedoen. Wie dat precies zijn, is nog niet duidelijk. In dit filmpje hoor je in ieder geval oud-mollen Merel Westrik, Jon van Eerd en Kees Tol.

Het nieuwe seizoen is opgenomen in Italië. De opnames waren al klaar voor de corona-crisis. Op 5 september is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op tv. Begin dit jaar was het 20ste seizoen van Wie is de Mol op tv. Tijdens de finale werd bekendgemaakt dat er stiekem nóg een seizoen was opgenomen.