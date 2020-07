Ajax-spelers Neres en Danilo maken een zomerhit

Voetbalclub Ajax heeft misschien wel de zomerhit van 2020 te pakken. Het lied heet BEM-VINDO ANTONY en is gemaakt door Ajax-spelers Danilo en David Neres. Het lied staat in de trending-lijst van YouTube en is sinds zondagavond al meer dan 150.000 keer bekeken.

Neres en Danilo doen alleen de rap-stukjes. Zangeres Sarita Lorena zingt de rest. Ook zie je een hoop TikToks van Ajax-fans: