Dieven stelen voor 3 miljoen euro aan iPhones op Schiphol

Dieven hebben op vliegveld Schiphol een lading iPhones gestolen. De totale waarde ligt boven de 3 miljoen euro. Het gebeurde 4 maanden geleden al, maar het nieuws komt nu pas naar buiten.

Nagemaakte papieren

Een dag na de diefstal is een Poolse chauffeur gearresteerd. Hij zou neppe papieren bij zich hebben, waarop staat dat hij de telefoons mocht meenemen. Vervolgens zou hij de lading in een vrachtwagen vervoerd hebben.

De politie is bang dat de dieven hulp kregen van iemand die op Schiphol werkt. De Poolse man is alweer vrijgelaten. Hij blijft wel een verdachte in de zaak.

Vaker gebeurd

Dit was niet de enige grote diefstal op Schiphol. In mei hebben criminelen voor een half miljoen euro aan smartwatches gestolen op de luchthaven. En een jaar terug wisten dieven ook voor 3 miljoen euro aan apparaten te stelen.