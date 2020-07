Meer besmettingen in Nederland, maar geen grote zorgen

Er zijn nieuwe cijfers over het aantal corona-besmettingen in Nederland. Vorige week bleek het aantal zieken flink gestegen en ook deze week zijn het er meer. Toch lijkt het mee te vallen. Deskundigen waren bang dat het er een stuk meer besmettingen zouden zijn.

Er zijn wel zorgen over een paar gebieden. Er is een flinke stijging in het zuiden van Nederland en in Amsterdam en Rotterdam.

In andere landen zijn er grotere zorgen over corona. In België zijn bijvoorbeeld strenge nieuwe maatregelen genomen.