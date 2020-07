75 jaar geleden: de oorlog is voorbij, maar kinderen stelen veel

75 jaar geleden kwamen er twee dagen lang allerlei mensen bij elkaar in Utrecht. Ze gingen praten over het gedrag van kinderen na de Tweede Wereldoorlog. Deskundigen waren namelijk bang dat kinderen verboden dingen bleven doen, ook al was de oorlog voorbij.

