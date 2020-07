Onduidelijkheid over corona-regels in Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau is veel onduidelijk over de corona-regels. Aan de ene kant van de straat moet je wél een mondkapje op en aan de andere kant van de straat hoeft dat niet.

Het corona-virus zorgt in het dorp voor een rare situatie. Nederland en België hebben namelijk verschillende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Baarle-Nassau is een dorp op de grens van Nederland en België. Sommige delen horen bij Nederland en andere delen horen bij België.

In het Nederlandse gedeelte zijn bijna geen regels. Een paar meter verder, in het Belgische gedeelte, moet je verplicht een mondkapje op. Ook is daar vanaf vanavond een avondklok. Dat betekent dat mensen tussen 23.30 uur 's avonds en 06.00 's ochtends niet naar buiten mogen.

Nederlandse winkels

De burgemeester van het Nederlandse Baarle-Nassau wil ook in Nederlandse winkels een mondkapjesplicht. Ook veel inwoners willen dat de regels gelijk worden.

Aan het begin van de corona-tijd maakte Youssef een reportage over de verschillende corona-regels in Baarle-Nassau. Toen waren bijna alle winkels in het Belgische gedeelte gesloten.