Drie jongens uit sterke stroming in zee gered

Toen ze weer aan land waren, werden de jongens gecheckt in een ambulance, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

Ameland

In zee zwemmen kan op sommige momenten gevaarlijk zijn. Een paar weken geleden kwam een meisje om het leven in de Noordzee bij Ameland. We maakten toen deze video over de zoektocht, waarin je ook tips hoort over veilig zwemmen: