Unicef: 'een op de drie kinderen heeft een loodvergiftiging'

Lood is een metaal. Het zit in bijvoorbeeld blikjes, verf en batterijen. Het stofje kan ook in kraanwater zitten.

Een derde van alle kinderen op de wereld heeft een loodvergiftiging: ze hebben te veel lood in hun lichaam. Dat zegt hulporganisatie Unicef. Ook 60.000 kinderen in Nederland krijgen te veel lood binnen.

Water komt uit de kraan via waterleidingen. Vroeger werd vaak lood gebruikt om zulke leidingen te maken. Die looddeeltjes kunnen loslaten in het water komen. Als je het water opdrinkt, krijg je die stofjes ook in je lichaam.

Het is niet duidelijk of kinderen in Nederland ook klachten of gezondheidsproblemen hebben door een loodvergiftiging.

Verboden

Sinds duidelijk is dat lood slecht is voor de gezondheid, mag het in Nederland niet meer gebruikt worden om leidingen te maken. Maar nog niet alle leidingen zijn vervangen. Wel worden de laatste tijd veel gebouwen onderzocht.

Sommige oude huizen en gebouwen hebben nog steeds loden leidingen. Eerder maakten we een reportage over lood in het kraanwater op basisscholen in Utrecht.