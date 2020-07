Nederlandse Nathan Aké voor 45 miljoen verkocht

Volgens verschillende Britse media komt een droom voor de Nederlandse voetballer Nathan Aké uit. Hij zou voor 45 miljoen naar topclub Manchester City gaan.

Oranje

Misschien heb je wel nog nooit van Nathan Aké gehoord. De voetballer van 25 jaar speelt al zijn hele carrière in Engeland. Het afgelopen seizoen deed hij dat bij de club Bournemouth.

Aké speelde ook al 13 keer voor Oranje. Meestal als invaller voor Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Daley Blind. Hij scoorde twee keer voor Nederland, waaronder vorig jaar tegen Estland.

City

Manchester City is een van de beste voetbalclub van Europa. Vorig jaar werd de club tweede in de Premier League. Dat is de hoogste Engelse voetbalcompetitie.