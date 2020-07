Hoe is het nu met de broers die een halve meter haar doneerden?

Deze zomer gaan we terug naar kinderen die het afgelopen schooljaar in het nieuws waren. Dit keer zijn we bij de broers Fedde-Corné en Renze-Marijn. Vorig jaar knipten zij een halve meter van hun haar af om te doneren aan zieke kinderen.

Filipijnen

De jongens hebben hun haar vier jaar lang laten groeien om het aan Stichting Haarwensen te geven. Vandaag brengen ze het haar naar de stichting. De lokken worden dan helemaal naar de Filipijnen verstuurd. Daar maken ze pruiken van het haar. De pruiken zijn bedoeld voor kinderen die door een ziekte bijvoorbeeld hun haar kwijtraken.